Yli 40 kiloa vuodessa

Somerniemen miehet näyttävät tässä lehdessä mallia, miten leivotaan herkkuja ja leipää.

Leipä miehen tiellä pitää, on toitotettu vuosikaudet. Proteiinidieettien suosion huipulla leipä ja muut hiilihydraatteja sisältävät tuotteet julistettiin lähes pannaan.

Nyt muistutetaan taas leivän terveellisyydestä.

Leipätiedotuksen mukaan suomalaiset söivät leipää viime vuonna keskimäärin hiukan yli 40 kiloa. Päivittäin noin 3–4 viipaletta.

Tuonnin kasvusta huolimatta suomalaiset syövät eniten kotimaista leipää. Ostoskoriin valitaan kotimaisista leivistä eniten tummaa leipää, mutta kodin ulkopuolella vaaleaa.

Kannattaa muistaa, että runsaskuituinen leipä on paras kuidun lähde, ja viljakuidulla on kiistattomat terveysvaikutukset.

Kuidun määrän voi katsoa leipäpakkauksesta.

Meillä on vielä varaa lisätä leivän syöntiä, sillä 3–4 palaa runsaskuituista leipää antaa vasta noin puolet päivän kuiduista. Toki niitä saa myös muista viljatuotteista, kasviksista, hedelmistä ja marjoistakin.

Bon appétit!