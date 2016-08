122 sävellystä pyrki Somero Soikoon -finaaliin

|

Sävellys- ja sanoituskilpailu Somero Soikoon kiinnosti säveltäjiä ja sanoittajia. Kisaan saapui yhteensä 122 sävelmää. Niiden tekijöistä osa on Somero Soikoon -konkareita, osa ensikertalaisia.

Esiraati valitsi seitsemän kappaletta 3.9. Esakalliolla pidettävään finaaliin.

Uutta on, että myös yleisö pääsee sanomaan sanansa. Finaalikonsertissa järjestetään yleisöäänestys, jonka voittaja palkitaan Yleisön suosikki -kunniamaininnalla.

Konsertin pääesiintyjä on laulaja Laura Voutilainen.

http://Lue lisää tiistain 30.8. Somero-lehdestä