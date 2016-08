|

Äänestä suosikkiasi kuvakilpailussa

Lukijat kuvasivat kesällä kotiseutunsa rakkaimmat näkymät Näytä kotiseuturakkautesi -kilpailussa. Toimitus valitsi finaaliin kymmenen kuvaa. Äänestä omaa suosikkiasi. Voittajakuvan ottanut henkilö palkitaan kuumailmapallolennolla.

Kisan voittajaksi julistetaan eniten ääniä saanut kuva. Äänestää voit vielä sunnuntaina 4.9.

Katso tästä vielä kuvat ja tarinat:

1. Juhani Peltonen: Aamun valjetessa

Olen innostunut Turun ja Aurajoen maisemien kuvaamisesta aikaisin aamulla, kun muut vielä nukkuvat. Silloin on tyyntä, rauhallista ja hiljaista. Se välittyy myös kuviin. Vain pupujussit ja muut eläimet liikkuvat minun lisäkseni. Olen löytänyt uusia paikkoja, joista saan erilaisia kuvakulmia tuttuihin kohteisiin.

Olen asunut koko ikäni Turussa. Turun maisemat ovat aivan mahtavia. Suomen Joutsenen mastot ja Turun tuomiokirkko on kuvattu aamun valjetessa kello puoli viisi.

2. Natalie Eklund: Voi Turku, kuinka iso ikävä minulla on sinua

Olen paljasjalkainen turkulainen, syntynyt ja asunut Turussa koko ikäni. Tänä kesänä muutin Helsinkiin, kesän ajaksi ja töiden perässä. Olen aina rakastanut Turkua, mutta nyt kotiseuturakkauteni nousi uusiin sfääreihin, kun jouduin pois Turusta ja turkulaisista.

Esittelisin vieraille tämän maiseman, Turun tuomiokirkon ja Aurajoen. Istuisimme siellä kuohuvat kädessä ja ihastelisimme Turkua. Voi Turku, kuinka iso ikävä minulla on sinua!

3. Satu Valtonen: Lauantai-ilta Somerolla

Katutanssi-tapahtuma järjestettiin Somerolla elokuun alussa. Tanssin ja musiikin lisäksi siellä sai ihailla vanhoja autoja, jotka oli kiillotettu viimeisen päälle tapahtumaa varten. Sain samaan kuvaan myös Torppamuseon rakennuksia.

Someron kesä on täynnä tapahtumia ja tanssilavat vetävät paljon vieraita. Täällä on pikkukaupungin meininki, talvella hiljaista ja kesällä kylä täynnä tapahtumia.

Minulla on kamera aina mukana auton etupenkillä. Ajan usein koirien kanssa aamuhämärissä Torronsuolle kuvaamaan.

4. Henri Virtanen: Kesäillan rauha

Vietän Halikossa lähes kaiken vapaa-aikana. Vanha kotipaikkani rajoittuu jokeen, joten piha-askareissa on välillä luontevaa käydä vilkaisemassa hiljaa lipuvaa jokea.

Jokimaisemassa kiehtoo viljeltyjen peltojen ja joen ”salattu” yhteys. Vanhalta Turuntieltä katsottuna avautuu näkymä tasaiselle peltoaukealle, jossa ei näyttäisi olevan jokea olleenkaan. Vasta muutaman sadan metrin päästä huomaa syvän uoman kätkössä soljuvan joen. Lempipaikkani onkin kohta, josta avautuu maisema peltoaukeaan ja sen keskellä kiemurtelevaan jokeen.

5. Jaana Valkonen: Saariston värit kauneimmillaan

Majakka nököttää kauniin Iniön aukon rannalla Kustavin Laupusissa, jossa olen viettänyt kesiä mökillämme pikkutytöstä alkaen. Kuvassa ovat saariston värit kauneimmillaan: meren ja taivaan huikaiseva sinisyys ja majakan valkoisuus. Kauniina kesäpäivänä otetussa kuvassa taustalla puksuttaa hinaaja.

Rakkaus saaristoa kohtaan kasvaa vuosi vuodelta, mökillä on hyvä ladata akkuja talvea varten. Näissä maisemissa olen saanut mökkeillä jo kohta viisikymmentä vuotta.

6. Siret Bankier: Untamalan maisema ja tuoksu

Lähdimme ystävän kanssa pyöräretkelle Laitilan Kulttuurikeskus Untamalaan. Paikka oli kaunis, kuten Untamala muutenkin. Kuva on otettu keskuksessa lasiseinän läpi kännykällä. Tervan tuoksu ei valitettavasti tallentunut kuvaan, mutta se kuului paikkaan. Tervasta tuli mieleen lapsuus, ja se kun isä tervasi suksen pohjat.

Olen asunut 11 vuotta Laitilassa, ja täällä minua viehättävät metsät, pellot ja se, että ympäröivään luontoon pääsee aina kulkemaan. Rauhallisuus on tärkeä asia.

7. Irmeli Lounamaa: Jotain ikiaikaista

Kustavin pohjoiskärjessä olevan mökkimme ikkunoista ja kuistilta aukeava maisema, jossa sielu lepää. Maisemassa on tasapainoisesti kaikkia elementtejä: karun kauniit kalliot saaristolaismäntyineen, ilmaa, tuulta, auringossa kimaltavaa vettä, kiviä ja tuulessa humisevia ruokoja. Maisemassa on jotain ikiaikaista, kesytöntä.

Välillä näemme kauriin kiipeämässä kallioille, näädän vilistämässä tai harmaahaikaran tepastelemassa rantahiekalla.

Rannassa on mukava lukea kirjaa, nauttia auringon lämmöstä ja merituulesta kasvoilla.

8. Maija Laihinen: Villisipulin tuoksu Kuuvannokassa

Meren liplatus, auringonsäteet ja villisipulin tuoksu hulmahtavat vahvasti mieleen mennyttä kaunista kesää muistellessani.

Kuva on otettu juhannuspäivänä Ruissalon Kuuvannokassa. Käyn siellä usein koirani kanssa lenkillä aamuisin tai iltaisin. Koirani on pieni ja sillä on jo ikää, joten usein saatamme istua tovin ja katsella maisemia. Tykkään luonnossa liikkumisesta.

Olen syntynyt Turussa ja palannut tänne Tampereella ja Laitilassa vietettyjen vuosien jälkeen.

9. Lotta Paaso: Kulttuurimaisema Linnavuorelta

Olen asunut Liedossa reilun vuoden. Löysin Linnavuoren juhannuksena, kun mietin paikkoja, joissa vieraita voisi käyttää. Elokuisena päivänä teimme pyöräretken kotiseudulla ja keitimme kahvit Linnavuorella. Silloin kuvasin maisemat. Otan valokuvia kännykällä, joka kulkee aina mukana.

Liedon Linnavuori sijaitsee kahden historiallisen valtareitin, Aurajoen ja Hämeen Härkätien välissä, vain kivenheiton päässä Turusta. Vuorelle nousee 199 porrasta, joten se toimii myös treenipaikkana.

10. Jenni Hagelberg: Ystävät maisemassa

Lähdimme ystäviemme kanssa viettämään venetsialaisia Sandön hiekkasaareen viime vuonna. Auringon laskiessa saimme ikuistettua itsemme kauniiseen maisemaan.

Olimme ainoat veneilijät Kemiönsaaren edustalla sijaitsevassa hiekkasaaressa. Kalastimme huonolla menestyksellä ja katselimme hienoja kokkoja rannoilla. Merellä aallokko oli kova, mutta Sändön rantaan tuuli ei osunut. Meduusoja oli paljon vedessä. Ilta oli kylmä, mutta yöllä tähtitaivas kaartui päällemme.

Kiitos kaikille kuvia lähettäneille ja kilpailuun osallistuneille!

Näytä kotiseuturakkautesi -kisan järjestävät Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan Lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat, Uudenkaupungin Sanomat.