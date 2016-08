Badding puhuttaa

|

Miehen kuolemasta on lähes 30 vuotta, mutta vetovoima ei katoa. Me kaikki näimme viime kesänä, miten paljon Badding yhä kiinnostaa. Pysäkin julkistus ja häneen liittyneet tapahtumat saivat Someron vilisemään väkeä.

Ei siis ihme, että Rauli Somerjokeen liittyviä tapahtumia ja asioita halutaan yhä toteuttaa.

Viime viikolla Esakalliolle tehty Somerjoen kioski aiheutti niin peukutuksia kuin kritiikkiäkin. Tunteita herätti myös kaupungin tuki suunnitellulle Badding-näytelmälle.

Kaupungin tehtävä on tukea hankkeita, joilla saadaan Someroa tunnetuksi. Onko tämä sellainen, jää nähtäväksi.

Jälkiviisaus on kaikessa helpompaa kuin päätösten teko.

Annetaan kuitenkin yrittäjille ja yhdistyksille mahdollisuus toimia, niin kauan kuin heillä on intoa ja halua järjestää meille asukkaille ohjelmaa ja uutta ihmeteltävää.

Ja hienoa, jos ne houkuttelevat vielä ulkopaikkakuntalaisetkin sankoin joukoin Somerolle.