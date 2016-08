Lääkehävikistä tutkintapyyntö poliisille

|

Someron perusturva on tehnyt tutkintapyynnön poliisille lääkehävikistä, joka on tapahtunut terveyskeskuksen rakennuksessa. Siihen kuuluvat vastaanotot ja osastot.

– Hävikki on merkittävä, mutta ei valtava. Kyse on lähinnä särky- ja rauhoittavista lääkkeistä, kertoo perusturvajohtaja Taru Nordlund.

Hän sanoo perusturvassa tehtävän säännöllisesti lääkeseurantaa. Kun poikkeamaa alkoi olla, perusturva ryhtyi 18.8. alkaen toimiin, niin sanottuun sisäiseen selvitykseen. Sitä tehtiin joitakin päiviä.

Sisäisen selvityksen myötä havaittiin lisäksi, että sairaanhoitajan tehtävässä toiminut työntekijä on ammattirekisterissä hoitajana. Hänellä ei ole sairaanhoitajan pätevyyttä. Perusturvatoimen tiedossa ei ole, onko tämä vaikuttanut potilasturvallisuuteen.

Tutkintapyyntö laajennettiin lääkehävikin lisäksi koskemaan myös hoitaja- ja potilasturvallisuusasiaa.

– Asia on tällä hetkellä Lounais-Suomen poliisin selvitettävänä. Perusturvatoimen osalta teemme sisäistä selvitystä toimintakäytännöistämme, jotka ovat selkeästi pettäneet, sanoo Nordlund.

Hoitajan työvelvoite päättyi viime viikolla. Hoitaja teki joitakin vuosia sitten sijaisuuksia Someron perusturvassa ja nyt taas alkukesästä saakka.