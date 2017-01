Sienestäjä löysi albinokantarelleja

|

Pentti Manner törmäsi sieniretkellään Keltiäisissä oudon värisiin kantarelleihin. Sienet olivat samannäköisiä kuin vieressä kasvaneet keltavahverot, mutta väriltään lähes valkoisia.

Manner otti sienet talteen ja ryhtyi kotona tutkimaan saalistaan. Netistä löytyi kuvia ja tieto, että kantarellista on olemassa myös valkoinen albinomuoto, joka on aivan yhtä hyvä kuin oikea.

On myös havaintoja, että valkoisia keltavahveroita on löytynyt samalta paikalta useana vuonna. Melko harvinaisia nämä albiinot lienevät.