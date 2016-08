Somerjoen kioskin kopio Esakalliolle

|

Esakallion laen parkkipaikan metsikköön on tehty kioski. Se on rakennettu samoilla mitoilla kuin alkuperäinen Somerjoen perikunnan omistama kioski Helsingintien varressa.

Uutukaisen ihasteltavan rakennutti Someron Esa ja rakensi kirvesmies Lassi Tuominen. Vanhat valokuvat ovat olleet apuna suunnitelmissa.

Lavaisäntä Matti Oksanen sanoo kioskin liittyvän sopivana rekvisiittana tanssilavalle.

Kioski on auki eri tilaisuuksien yhteydessä. Siellä on myynnissä tapahtumien oheistuotteita, kuten t-paitoja.

Ensimmäisen kerran kioski on auki Badding-konsertissa tulevana lauantaina 27.8.

