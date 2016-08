Spettbrosin suosituimmalla videolla vilahtaa takamus

|

Kolme somerolaista nuorukaista, Onni Kalin sekä veljekset Arttu ja Jussi Toivonen ovat tehneet jo kymmeniä lyhytsketsejä Instagramiin. Spettbros-nimisen ryhmän projekti lähti liikkeelle porukan luontaisista taipumuksista.

– Me ollaan kaveriporukassakin pellejä. Ja eihän me kolmistaan näitä tehdä, meillä on mukana paljon ekstratyyppejä. Janne Asuntoa voisi kutsua meidän hovikuvaajaksi, kertoo Onni Kalin.

Vaikka kolmikko hoitaa pääosin näyttelemisen, on videoilla nähty myös naiskauneutta.

– Meidän suosituimmalla videolla vilahtaa yks perse. Sillä on jo 15 000 katselukertaa, Jussi Toivonen mainostaa.

Lue lisää 30.8. 2016 lehdestä