Uuden kohtaamisesta eväät elämään

Tämän päivän Somero-lehdessä suunnataan ulkomaille nuorisovaihtoon ja haetaan elämyksiä partioleiriltä.

Nuoruus on monelle huimapäisyyden ja ehdottomuuden aikaa. Aikaa, jolloin etsitään omaa itseä, kartoitetaan maailmaa.

Harrastukset, yhteydet ulkomaailmaan ja eri taustoista olevien ihmisten tapaaminen antavat hyvät eväät oman persoonan rakentamiseen. Oppii uutta, näkee miten muualla eletään, voi kokeilla siipiään.

Ihan pienistä asioista ei ole kyse. Partiolaisia on Suomessa noin 65 000. Kansainvälisen nuorisovaihdon keskuksen Cimon mukaan peruskouluista ja lukioista suuntasi vierailulle tai oppilasvaihtoon vuonna 2014–2015 lähes 6 000 nuorta. Somerolaisia heistä oli kaksikymmentä. Kukin heistä tuo mukanaan tuulahduksen elämästä muualla.

Yksi suuntaa maailmalle, toinen partiokisoihin, kolmas nauttii kotona olosta. On tärkeää, että yhteiskunta ja asuinpaikka tukevat nuorten mahdollisuuksia toteuttaa itseään eri tavoin.