Apu menee perille

Lasten avustusjärjestö, Unicef tutustuttaa väkeään toimintaansa. Somerolainen Ritva Gustafsson oli tällaisella itse kustannetulla, vajaan viikon mittaisella kenttämatkalla elokuun lopussa. Nyt hän tietää, että avustukset menevät perille ja niistä on suuri hyöty.

Gustafsson on tyytyväinen, että lähti Malawiin. Hän sai uutta puhtia tekemiseen.

Ritva Gustafsson on Unicefin Someron vapaaehtoisryhmän puheenjohtaja.

– Tervetuloa mukaan toimintaan. Auttaa voi esimerkiksi ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi. Se onnistuu netissä. Apua voi antaa ostamalla Unicefin tuotteita, laittamalla lantin keräyslippaaseen, ryhtymällä itse lipaskerääjäksi tai hankkimalla syntymäpäivälahjaksi porakaivon Malawiin, ohjeistaa Gustafsson.

http://Lue lisää Unicefistä tiistain 20.9. Somero-lehdestä