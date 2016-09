Bussi Somerolle menee teatteriin

|

Rauli Badding Somerjoen syntymästä tulee kuluneeksi ensi vuonna 70 vuotta. Salon Teatteri aloittaa juhlinnan jo tänä vuonna tuomalla lavalle päänäytelmänään Bussi Somerolle – Rauli Baddingin tarinan.

Bussi Somerolle on matka Rauli Badding Somerjoen sielunmaisemaan – niihin valintoihin, jotka tekivät hänestä kansakunnan ykkösartistin ja jotka johtivat hänen ennenaikaiseen kuolemaansa. Samalla se on matka yhteiseen lähihistoriaamme: rakennemuutoksen aikaan ja populäärikulttuurin syntyyn.

Bussi Somerolle on tarina Raulista, josta tuli Badding. Tarina siitä, miten herkkyydestä tulee kauppatavaraa ja omalaatuisuudesta brändi – ja miten brändi nielee ihmisen.

Näytelmä saa ensi-iltansa 14. lokakuuta.