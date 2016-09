Johtamistyyli vaikuttaa

|

Työntekijäväestön sairauspoissaolot ovat yleisiä. Elinkeinoelämän keskusliiton työaikatiedustelun mukaan sairaus- ja tapaturmapoissaolojen osuus työajasta oli 4,3 prosenttia vuonna 2014. Teollisuudessa lukema on 5,8 ja kuntien työntekijöillä noin 7 prosenttia.

Kustannukset 4,3 prosentin poissalolukemista ovat yli 1,2 miljoonaa euroa vuodessa, kun yrityksen koko on 200 henkilöä ja keskipalkka 3 200 euroa.

Valmennusyritys Kissconsultingin kehitysjohtaja Jaana Tuomila tulkitsee, että osa turhista sairauspoissaloista johtuu huonosta johtamisesta, heikosta työilmapiiristä sekä näistä aiheutuvasta uupumuksesta ja sairastumisesta. Tuomila on yksi Pelolla johtaminen on perseestä -kirjan kirjoittajista.

Pelolla johtaminen syö menestystä. Luovuus tyrehtyy, henkilökunnalta ei saada kehitysideoita tai heillä ei ole tarpeeksi voimaa niiden toteuttamiseen.

Suomen 4,3 prosentin sairauspoissaolot merkitsevät kaikkiaan 7,9 miljardin euron kustannusta. Kaikki keinot lukeman pienentämiseksi ovat tervetulleita.