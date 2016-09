|

Kaikki pelaa on Suomen Palloliiton ohjelma, jolla houkutetaan nuoria pelaamaan. Sama slogan tulee mieleen TNS-gallupin kyselyn tuloksista, kun selvitettiin ikäihmisten digitaalista pelaamista.

Selvisi, että suomalaisista yli 64-vuotiaista 56 prosenttia on pelannut digitaalisia pelejä kuluneen vuoden aikana. Eli digitaaliset pelit ovatkin yllättäen hauskaa ajanvietettä suurelle osalle ikäihmisistä.

Yleisimmin ikäihmiset pelaavat pöytäkoneella. Älypuhelimen pieni näyttö, joka sekin on nykyisin suhteellinen käsite, koetaan hankalaksi.

Mobiilipelit, äly- ja taitopelit kiinnostavat kaiken ikäisiä. Pelaaminen sopii ikääntyvän hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Se viihdyttää, rentouttaa, opettaa, harjoittaa muistia sekä tuo sosiaalista vuorovaikutusta ja ajanvietettä.

Myös ikäihmisten kuntoutuksessa digitaaliset pelit ovat nouseva trendi.

Moni haluaa varmasti pelata myös yhdessä lastenlastensa kanssa. Ja nuoret, jos ketkä, ovat eteviä neuvomaan. Tuloksena on hyvää mieltä ja yhteiseloa.