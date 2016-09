Kuumailmapallolla kotiseudun yllä – katso video ja kuvat

|

Maija Laihisen kuva sipulinkukista Ruissalossa voitti yleisöäänestyksen Näytä kotiseuturakkautesi -kilpailussa. Palkintona oli kuumailmapallolento kotiseudun yllä.

Maija Laihinen on syntynyt Turussa ja asuu taas Turussa, mutta väliin mahtuvat vuodet Laitilassa ja Tampereella. Synnyinpaikka on kuitenkin se rakas kotiseutu.

– Katariinan alue Turussa aina Rauvolanlahdelle asti on minulle tärkeä paikka. Samoin Maaria, jossa ovat lapsuuskodin maisemat. Ja Ruissalo on minulle tärkeä maisema, kuten kuvastakin voi päätellä, kertoo Laihinen.

Kuvakilpailuun Laihinen oli kuvannut juuri kauniin merimaiseman Saaronniemestä. Hän käy siellä usein lenkkeilemässä koiransa kanssa.

Palkintolennolla on mukana ystävä Marjut Reiman. Myös hän on asunut jo pitkään Turussa.

Yläilmoissa kaksikko kuvasi ahkerasti ja nautti lennon rauhallisesta tunnelmasta. Turun perinteikkäät maamerkit erottuivat hyvin, vaikka pallo lensi keskustan yläpuolella yli kilometrin korkeudessa.

Kuumailmapallolento toteutui perjantaina. Pallo nousi ilmaan Ruissalosta kello 18 jälkeen. Noin tuntia myöhemmin pallo ja matkustajat laskeutuivat Lietoon, Savijoen rantapellolle.

Yhdeksän eri sanomalehden lukijat kuvasivat kesällä kotiseutunsa rakkaimmat näkymät Näytä kotiseuturakkautesi -kilpailussa. Toimitus valitsi finaaliin kymmenen kuvaa.

Yleisö äänesti voittajaksi Maija Laihisen kuvan Villisipulin tuoksu Kuuvannokassa.

Toiseksi tuli Natalie Eklundin kuva Voi Turku, kuinka iso ikävä minulla on sinua.

Kolmas oli Juhani Peltosen kuva Aamun valjetessa.

Ääniä kilpailuun tuli lähes 3 000 kappaletta.

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan Lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Maija Laihinen kuuntelee kuumailmapallolentäjä Petteri Rätön neuvoja ennen lentoa. Rättö on lentänyt kuumailmapalloja kuusi vuotta.

Sari Larsson, Maija Laihinen ja Marjut Reimat levittävät pallokangasta maahan. Petteri Rättö neuvoo. Kuumailmapallomatkustajat pääsevät osallistumaan pallon kokoamiseen ja täyttöön ennen kuin pallo nousee ilmaan.

Valmiina lähtöön. Petteri Rättö tarkistaa suuttimien toimintaa. Marjut Reiman (edessä) viimeistelee puhelimen kameran asetuksia nousua varten. Maija Laihinen myöntää, että nousu jännittää.

Sari Larsson (vas.) ja Maija Laihinen avaavat pallokangasta, jotta ilma täyttää maassa makaavan pallon. Tämän pallon täyttäminen ilmalla kesti noin 10 minuuttia.

Kuumailmapallolento

Palloon menee noin 3 000 m3 ilmaa. Tyhjä pallo painaa noin 150 kg ja kori noin 150 kg. Kuumailmapallon kokonaispaino on noin 1 000 kg, kun matkustajat ovat kyydissä. Keskimääräinen lentovauhti oli palkintolennolla noin 20 kilometriä tunnissa.

Kuumailmapalloa ei juuri saa taivaalle ilman että ympärille kerääntyy uteliaiden joukko. Tämän tietää noin 500 lennon kokemuksella Petteri Rättö.

Maija Laihinen nauttii maisemista Turun yllä.

Nyt etsitään laskeutumispaikkaa.

Turvallisesti maassa. Pallon tyhjennys voi alkaa.