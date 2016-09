Meri Vilen: Maalaiskaupungin Tietotoimiston uutiset

|

Ryhmää Someron lukiolaisia valmistellaan salaiseen projektiin: Karonkkaan. Valinnaisiin soveltaviin lukio-opintoihin kuuluvat draamaopinnot ovat alkaneet.

Reilunkokoinen ryhmä kakkosvuoden opiskelijoita aloittaa teatteriuransa opettaja Helena Jalon käsien kautta vuodesta toiseen – ja ihmekös tuo, sillä näytteleminen on kiehtonut ihmisiä kautta vuosisatojen.

Äärimmäisen salaiset Karonkka-suunnitelmat tulevat paljastumaan näyttelijöille pala palalta. Roolijakoa ei vielä tiedetä, sitä voi vain spekuloida. Leevi Jaakkolan ja Mikko Lehtimäen kiikarissa siintävät isot roolit, pääroolit, jos mahdollista, sillä ura teatterin parissa houkuttaa tulevaisuudessa ainakin Jaakkolaa.

Mira Haakana ja Ottilia Helenius viihtyvät draamaopinnoissa. Yhdellä tunnilla improvisoitiin. Kuvaajilla oli hauskaa opiskelijoiden taipuessa suihkuiksi ja peseytyjiksi, ammeiksi ja kylpijöiksi sekä moneen muuhun hullunkuriseen asentoon.

– Improilussa tärkeintä on mennä tyhjällä päällä, jotain sieltä sitten putkahtaa, ohjeisti Helena Jalo.

Someron lukio on yksi niitä harvoja lukioita maassamme, joissa on mahdollisuus suorittaa Teatteridiplomi. Alustavan kyselyn mukaan kuusi opiskelijaa ryhmästä aikoo sen suorittaa. Diplomi on opiskelijan itsenäinen työ mistä tahansa teatteriin liittyvästä osa-alueesta. Opettaja ei sen suorittamisessa saa auttaa, vaikka haluaisi.

Lukion uuteen opetussuunnitelmaan, jonka mukaan uudet ykkösluokkalaiset opiskelevat, on tullut kurssin verran lisää draamaopintoja. Kakkosluokkalaisten tarjottimella kursseja on neljä.

Vaikka lukiosolun tilat tuovat opetukseen omat haasteensa, ei teatteri-innostus näytä laantumisen merkkejä. Eikä opiskelun onneksi tarvitse rajoittua neljän seinän sisään. Mikäpä on ihmisen ollessa, kun saa telmiä syysauringon lempeässä lämmössä urheilukentän pörröisen nurmen sylissä.

