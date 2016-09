Oma koti kullan kallis

|

Suomalaisen Työn Liiton tutkimus osoittaa, että suomalaisista peräti 68 prosenttia pitää kotia turvapaikkana, jossa voi rentoutua ja olla oma itsensä. Neljälle prosentille se on paikka, jossa vain piipahdetaan ja nukutaan.

Koti merkitsee suomalaisille enemmän kuin vain konkreettista asumisen paikkaa.

Nuoret arvostavat kodin rauhaa suuria ikäluokkia enemmän.

Iäkkäämpien suomalaisten vastauksissa koti korostuu paikkana, jossa vietetään aikaa rakkaiden ja läheisten seurassa.

Kodin hankintoja tehtäessä tärkeimmät kriteerit ovat hinta ja laatu. Suomalaiset haluaisivat koteihinsa ennen kaikkea lisää tilaa.

Kun suomalaisilta kysyttiin, minkä yhden asian he kodissaan haluaisivat muuttaa, 39 prosenttia halusi lisää tilaa. Kauniimman sisustuksen halusi 18 prosenttia ja uuden keittiön 12. Erityisesti alle 35-vuotiaat vastaajat kaipasivat koteihinsa lisää tilaa.

Kotimaisuutta pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä 30 prosenttia suomalaisista. 45 prosenttia on sitä mieltä, että kotimainen keittiö nostaa asunnon arvoa.