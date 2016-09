Pidetään huolta vesistöistä

|

Suomi on tuhansien järvien maa, Somero lähes sadan.

Vesistöt ovat tärkeä osa alueen maisemaa. Aina lähellä olevan merkitystä ei ymmärrä, kun se on siinä aina ollut.

Metsäjärvihankkeessa selvitettiin, missä kunnossa Someron järvet ovat ja mitä jatkossa tulisi tehdä. Hoitosuunnitelmia päivitettiin kymmenen vuoden takaisesta ja ynnättiin, onko hoitosuunnitelmia käytetty.

Järvistä suurin osa voi keskikertaisesti, muutama mainiostikin. Hoidossa on petrattavaa, jotta järvien monimuotoisuudesta voisi nauttia mahdollisimman moni tulevinakin vuosikymmeninä.

Suomi tunnetaan puhtaasta luonnosta ja vesistä. Järvistä tulee pitää huolta. Huolenpitovastuu on jokaisella, joka vesistön tai sen valuma-alueella asuu ja toimii.

Pienistä puroista kasvaa joko hyvää tai huonoa. Järvi muistaa sille tehdyt asiat satojakin vuosia.