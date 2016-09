Potretti isästä ja muista sotainvalideista

|

Manu Kärki kävi kameroineen Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa. Hän vierailee paikassa useinkin, sillä hänen isänsä Paavo Kärki asuu siellä. On asunut pian kolme vuotta, ja siihen asti kotonaan.

Paavo Kärki on sotainvalidi. Vuosien varrella poika on ottanut hänestä varmasti useammankin valokuvan. Tosiaan, vuosien varrella, sillä Paavo Kärki täyttää ensi keväänä jo 95 vuotta.

Viime talven kuvaamisidea lähti kuitenkin siitä, että Manu Kärki kuvaisi samalla isomman sarjan potretteja Lamminniemen näyttelynurkkauksen seinälle.

