SPR:n kerääjät ilmestyvät katukuvaan huomenna ja ylihuomenna

Nälkäpäivä-keräyksen aikana 15.–17.9. kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Tällä hetkellä apua tarvitaan muun muassa Syyriaan, jossa on pulaa esimerkiksi terveydenhuollon palveluista.

Apua tarvitaan myös Suomessa. Nälkäpäivään lahjoitetuilla varoilla autetaan meillä tulipalojen uhreja, jotka tarvitsevat apua nopeasti onnettomuuden jälkeen.

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Tapahtumaan osallistuu vuosittain noin 20 000 vapaaehtoista.

SPR:n Somerniemen osastolla on keräyslippaat pankissa, kaupassa ja koululla.

– Nälkäpäivän sauna- ja kahvitilaisuuden pidimme jo vähän ennakkoon, sen keräystulos oli noin 150 euroa, kertoo SPR:n Somerniemen osaston yhteyshenkilö Seija Anttila.

– Someron osasto myy leipiä perjantaina S-Marketilla. Lauantaina on kerääjiä Tokmannilla. Lisäksi ruokakauppojen kassoilla on keräyslippaita, kertoo SPR:n Someron yhteyshenkilö Essi Torkkomäki-Ryhtä.