Tänään sännätään aarteenmetsästykseen

|

Somerolainen Timo Ilmonen on mukana tänään alkavassa MTV3:n uutuussarjassa Aarteenmetsästäjät Suomi.

Sarjassa seurataan hylättyjen varastojen huutokauppoja. Sarjan päähenkilöt ovat kokeneita huutajia, mutta varastojen sisältö yllättää myös heidät.

Huutajilla on vain pari minuuttia aikaa muodostaa käsityksensä myytävän varaston sisällöstä. Kun varaston ovi avautuu, huutajat tekevät arvionsa oviaukolta katsomalla: varpaat eivät saa ulottua varaston puolelle, tavaroihin ei saa koskea, eikä laatikkoja avata. Laatikot saattavat kätkeä voittoisia yllätyksiä tai osoittautua arvottomiksi.

Ohjelman verkkosivuilla kuvaillaan Timo Ilmosta ostajaporukan kylmäpäisimmäksi.

”Paljon Someron sissistä kertoo se, että hän ostanut e-baystä satoja autoja pelkkien nettikuvien perusteella. Hienovaraisuus on ajan tuhlausta, eikä tämä säälimätön huutaja ole hakemassa huutokaupoista ystäviä, vaan hyviä kauppoja.”

Timo Ilmonen on kiertänyt huutokauppoja reilut parikymmentä vuotta.

– Ei musta oo oikeisiinkaan töihin, niin tätä kauppaa on tullut tehtyä, mies veistelee.

Huutokaupat ovat olleet niin harrastus kuin bisneskin.

Ohjelmantekijät etsiskelivät huutokauppa-aktiivien joukosta sanavalmiita tyyppejä, heille vinkattiin Ilmosesta ja mies suostui mielellään mukaan.

– Hauskaahan kuvauksissa on ollut … ja aarteenmetsästystä. Pientä mainosarvoakin esiintymisellä on ehkä ollut, Ilmonen kertoo.

– Meinaan, kun puhdas auto (firman logoilla) näkyy telkkarissa, niin ei siitä haittaakaan ole.

Timo Ilmosella on Leather Heaven -yritys. Hänelle myönnettiin 2005 ensimmäisenä Varsinais-Suomen Vuoden nuori yrittäjä -palkinto. Leather Heavenin päätuotteita ovat moottoripyörä- ja rockhenkiset asusteet: takit, liivit, housut, kengät, t-paidat ja korut.

Aarteenmetsästäjät-ohjelmassa huutajat käyttävät omia rahojaan.

– Ei kaiteeseen mennyt kertaakaan. Kun on kolunnut paljon huutokauppoja, niin osaamista on sen verran, että voisin perustaa osto- ja myyntiliikkeen, kertoo mies, mutta huomauttaa, ettei sellaisia suunnitelmia kuitenkaan ole.

– Aarteita löytyi. Oikeasti hymyilyttää, kun muistelen kuvaushuutokauppoja. Eli ei tullut kalliiksi tämä tv-homma.

Aikaa miehen piti jonkin verran uhrata. Hän arvelee, että kun normaalisti huutokaupassa menee kolmisen tuntia, niin kuvausten kera kului kahdeksan.

Mahdollisista jatko-osista ei vielä ole ollut puhetta, mutta jos kysytään, on mies valmis kuin Melperi sotaan.