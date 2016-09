|

Eläkeliiton Someron yhdistys otti järjestääkseen tietokoneen käytön opastusta. Kurssin suosio ylitti odotukset tuplasti.

77 – 89 -vuotiaista suomalaisista 90 %:lla on matkapuhelin ja kolmannella on käytössään netti-yhteys. 24 %:lla ikäihmisistä on meili-osoite. Kuitenkin vain 4 % ikäihmisistä ilmoittaa omistavansa älypuhelimen ja 3 % tabletin.

Lue lisää 27.09.2016 lehdestä