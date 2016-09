Valoa sairastuneille

|

Marja-Leena Romu kirjoitti kirjasen Valoja ja Varjoja. Rintasyövästä selvinnyt halusi lohduttaa kohtalotovereitaan ja kertoa, että kyllä se valo sieltä tulee.

– Jos kirjasta on edes yhdelle ihmiselle iloa, niin se on ansainnut paikkansa, toteaa Marja-Leena Romu.

Puolet kirjasen tuotosta menee Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon paikallisosastolle, jonka johtokuntaan Romu kuuluu.

Valokuvat on ottanut Marja-Leena Romu ja hänen tyttärensä Terhi Romun aviomies Simon Rempe. Ulkoasusta vastaa Terhi Romu.

Someron seurakuntakeskuksessa järjestetään 2.10. Roosa nauha -tapahtuma, jossa kuullaan monipuolisesti musiikkia, runoja ja naisen terveyden historiaa. Siellä on myynnissä Valoja ja Varjoja -kirjaa sekä Roosa-nauha -rusetteja.

