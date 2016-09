Yli 600 ihmistä pellolla

|

Somerolla nähtiin vanhaa kunnon kyntömestaruusmeininkiä, kun kilpakynnön moninkertainen maailman- ja Suomen mestari Paavo Tuominen järjesti Paavon peltopäivän.

– Tarkkaa kävijämäärää on vaikea laskea, mutta ainakin yli 600 ihmistä oli paikalla, Tuominen kertoo.

Hänen saamansa positiivinen palaute on antanut aihetta miettiä tapahtumalle jatkoa.

– Muutkin paikkakunnat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Paavon Peltopäivää kohtaan, mutta lähden siitä, että jos järjestän tämän uudelleen, niin se pidettäisiin Somerolla, mies mietiskelee.

Tapahtuma vaatii Tuomisen mukaan ison alueen.

– Nyt käytössä oli kahden tilan ja kolmen viljelijän peltoja.

– Parkkipaikkakin voi olla haasteellista järjestää, jos on niin vetiset kelit, ettei sänkipellolle uskalla henkilöautolla ajaa.

Yleisen sarjan voitto meni Lohjalle Matti Rautiaiselle.

Ainoa somerolaisedustaja kisassa oli Paavo Tuominen, joka sijoittui veteraanisarjassa toiseksi.

Nuorten sarjan voitto meni Niko Räsäselle Lohjalle.

Lue lisää 29.9.2016 lehdestä