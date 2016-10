Ammattilaisia tuskin kiinnostaa

|

Someron kaupunki järjestää marraskuussa kaikille avoimen kilpailun, jonka avulla etsitään juhlalogoa.

Kilpailun palkinto, 500 euroa, houkuttelee varmasti monet piirtämistä ja suunnittelua harrastavat osallistumaan.

Ammattigraafikko tuskin tuolla summalla lähtee mukaan, sillä logosuunnittelu on todella työlästä.

Jos logon tilaisi ammattigraafikolta, summaan tulisi todennäköisesti laittaa tonni lisää.

Harrastelijalta vaaditaan aika paljon, että hän osaa tehdä säänöissä mainitut erilaiset versiot. Logon kun on toimittava niin painotuotteissa, netissä kuin muissakin käyttötarkoituksissa.

Mutta ehkä kilpailulla korostetaan yhdessä tekemisen meininkiä. Annetaan mahdollisuus muillekin kuin ammattilaisille.

Kyse on vain yhtenä vuotena käytettävästä logosta, tosin juhla -sellaisesta.