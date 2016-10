Halloween vai pyhäinpäivä?

|

Halloweenin toi Suomeen ensimmäisen kerran Helsingin sotainvalidien naisjaosto 1950 Kalastajatorpalla järjestetyn Halloween Partyn muodossa.

Nykyään Yhdysvalloissa suosittu juhla on saanut melko tukevasti jalan ovenväliin myös meillä. Sen viettämiselle ei kuitenkaan ole ihan selkeitä perinteitä, kuten tiistain numerossa ollut katugallup kertoi.

Ongelmallinen on myös ajankohta. Halloween ei ole Suomessa virallinen juhlapäivä, joten sen viettämiselle ole vakiintunutta päivämäärää. Sitä voidaan viettää esimerkiksi kelttiläis-amerikkalaisittain 31. lokakuuta (tänä vuonna maanantai) tai suomalaisen pyhäinpäivän aattona (4.11). Suosituinta on kuitenkin juhlia halloweenia lokakuun viimeisenä viikonloppuna.

Jos kurpitsalyhtyjen kaivertaminen ei kiinnosta, voi juhlia perinteistä suomalaista pyhäinpäivää.

Pyhäinpäivä on kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä.

Pyhäinpäivää vietetään 31.10.–6.11. välille osuvana lauantaina. Tänä vuonna se on 5. marraskuuta.