Huoli aivoista

Sydän- ja verisuonitaudit ja syövät ovat varsin hyvin tunnettuja sairauksia. Sen sijaan aivosairauksista tiedetään vähemmän, vaikka aivot vaikuttavat elämäämme eniten: ne tekevät meistä ihmisen.

Aivosairaudet ovat yleisin kansansairautemme ja niihin sairastuu vuosittain kymmeniätuhansia suomalaisia. Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuu 25 000 henkeä, aivovammoja todetaan 15 000–20 000 ja niiden aiheuttamia jälkitilojen oireita 100 000:lla. Uusia muistisairauksia todetaan noin 14 500 henkilöllä. Näiden lisäksi on vielä psykiatriset aivosairaudet, MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia ja unihäiriöt. Esimerkiksi stressin aiheuttama loppuun palaminenkin on aivoista lähtöisin.

Yllättäen on löydetty musiikin suotuisa vaikutus kuntoutuksessa. Musiikista on moneen. Esimerkiksi afaatikko, joka ei pysty lainkaan puhumaan, voi kyetä laulamaan.