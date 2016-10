|

Kurpitsa on lokakuun kuningas. Suomalaisittain ehkä aika tuntematon vihannes on helppoudessaan ja monipuolisuudessaan kaikin puolin suositeltava tuttavuus.

Maalaiskaupungin tietotoimiston ajankohtaisten vihannesuutisten kokki Päivi Erosen kanssa suorittamiemme tutkimusten mukaan öljynsiemenkurpitsa on kurpitsoista herkullisin. Omansa hän kasvattaa karjanlantakompostipedissä pihamaalla. Siellä kurpitsat ovat iloisesti kasvaneet myös vähän viileämpinä ja sateisempinakin kesinä.

Kurpitsasta voi valmistaa muun muassa erilaisia keittoja, säilykkeitä sekä leivonnaisia. Oman perheeni suosikkiresepti on kurpitsalasagne, joka valmistuu kurpitsakupissa. Rankin työvaihe on kurpitsan teurastus ja kupin kaiverrus, siihen suosittelen käytettäväksi isäntä-poweria.

Lasagne kurpitsakupissa:

Tarvitset: öljynsiemenkurpitsan, lasagnelevyjä, jauhelihaa, tomaattikastikkeen, valkokastikkeen, mausteet sekä juustoa.

Koverra kurpitsasta kuppi, jossa on jäljellä kolme–neljä senttiä hedelmänlihaa. Valmista lasagne paketin ohjeen mukaan. Käytä kurpitsaa uunivuokana.

Anna paistua uunin keskitasolla noin 200 asteessa tunti, puolitoista. Tarkkaile lämpötilaa niin, etteivät kupin reunat kärvähdä. Nauti kurpitsavuoka osana lasagnea.

Maalaiskaupungin tietotoimisto on Meri Vilenin blogi.

