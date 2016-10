|

Iitin Lauluveikot toteuttaa yhteistyössä Elimäen Mieslaulajien kanssa tangokonsertin, jonka kantavana teemana on Unto Mononen. Konsertti on Iitin Lauluveikkojen 70-vuotisjuhlakonsertti Unto Monosen sävelin.

Kuoroa johtaa säveltäjä, filosofian kandidaatti Jouni Sjöblom.

Konsertissa kuullaan muun muassa Satumaasta uusi sovitus, slow fox.

– Myös Lapin Tango on uudenlainen, sillä siihen olen itse säveltänyt mukaan uusiakin osia.

