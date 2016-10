Näy pimeässä

|

Syksy tuli ja toi mukanaan pimeät illat. Syysillat vaativat valppautta liikenteessä. Tummaan maisemaan on helppo kadota, niin jalankulkijoiden kuin hirvienkin.

Heijastin takaa jalankulkijalle paremman näkyvyyden liikenteessä, mutta pimeällä liikkuminen vaatii myös kuljettajalta tarkkaavaisuutta. Nyt vaaditaan tarkkuutta, jotta liikenne pysyy turvallisena kaikille.

Jalankulkija lisää omaa ja muiden turvallisuutta kiinnittämällä hihaansa heijastimen. Se, että näkee jalankulkijana auton valot, ei takaa sitä, että autoilija on havainnut kohteen. Heijastin on jalankulkijan tärkein turvavaruste – myös valaistuilla teillä ja taajamissa.

Kuljettajien on muistettava laittaa varsinaiset ajovalot päälle. Valojen asianmukainen käyttö ehkäisee vaaratilanteita ja parantaa ajoneuvon näkyvyyttä.

Myös pyöräilijöiden tulee muistaa, että valon käyttö on hämärään ja pimeään aikaan pakollista. Valo voi olla kiinni pyörässä tai pyöräilijässä: myös otsalamppu kelpaa. Punainen takavalokaan ei ole pahitteeksi, sillä se parantaa pyöräilijän näkyvyyttä huomattavasti.