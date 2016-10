Nuoriso nujakoi, kamera kuvasi

|

Nuorisojoukon kesken syntyi nujakka monitoimitalon parkkipaikalla tiistaina 19.30.

Ikähaarukaltaan 10–18-vuotiaiden nuorten kesken oli syntynyt riitaa, joka laajeni kahinaksi. Paikalle tuli myös aikuisia sekä nujakkaan osallistuneiden nuorten vanhempia auttamaan kahinan rauhoittamisessa.

Ambulanssin saapumisen aikaan pihalla oli jo rauhallista. Ainoastaan uteliaisuudesta paikalle kertyneen nuorison määrästä saattoi päätellä jotain tapahtuneen. Sen jälkeen saapui poliisi.

– Nahinassa 16- vuotias nuorimies löi 15-vuotiasta kasvoihin. Vammat jäivät aika pieniksi, mutta rikosilmoitus asiassa on tehty, sanoo Salon poliisiaseman vanhempi konstaapeli Heikki Anttila.

– Tämä on esimerkki siitä, ettei Someronkaan nuoriso aina ole puhtaita pulmusia. Nuorten välisiä nujakointeja on kaikkialla. Ne eivät useinkaan ole yksipuolisia, syyllisiä tapahtumiin on molemmin puolin.

Tapahtumat tallentuivat valvontakameran nauhalle, joten epäselvyyksiä parkkipaikan tapahtumista ei jää.