Nyt on aika antaa ehdotuksia

|

Somerolla haetaan taas henkilöitä ja tekoja, joita nostaa framille.

On hienoa, että Somero-lehti saa olla kaupungin ja eri yhdistysten kanssa mukana järjestämässä kilpailua ja gaalatapahtumaa, joissa annetaan kunniaa ja kiitosta hyville tyypeille ja hyvistä teoista.

Vuoden somerolaiseksi on valittu kahtena aiempana vuotena hyvin erilaiset persoonat: Antti Vaselius ja Minna Nikkanen.

Toinen tunnettiin lunkina baarinpitäjänä, joka sai aina asiakkaansa hyväntuulisiksi. Toinen on somerolaisen yleisurheilun upea keulakuva.

On todella jännittävää nähdä, kuka nousee Vuoden 2016 somerolaiseksi. Nyt vaan hyviä ehdotuksia tulemaan.

Ehdotuksia kaipaavat myös neljä muuta kategoriaa. Sopivista ihmisistä ei taatusti ole pulaa!

Finalistit julkaistaan 2017 alussa Somero-lehdessä, joten pääsemme aloittamaan uuden vuoden jännittävissä merkeissä.