Oletko sinä vuoden paras?

Vuoden paras -kilpailu käynnistyy kolmatta kertaa.

– Etsinnässä on jälleen somerolaisia ihmisiä ja tekoja, joita kannattaa kiittää ja nostaa esille, kertoo kilpailuraadin puheenjohtaja Petri Siviranta.

Aiemmista vuosista poiketen Vuoden paras 2016 -gaala järjestetään ensi vuoden puolella, 11. helmikuuta Hämeenportissa.

Kategorioita on kymmenen ja niistä jokaiseen asetetaan kolme ehdokasta.

– Sen verran kilpailua uudistettiin, että somerolaiset yhdistykset asettavat puolet ehdokkaista. Yleisölle jää viisi kategoriaa, joihin voi vinkata hyvistä ehdokkaista, Siviranta kertoo.

Yleisön ehdotuksille avoimet kategoriat ovat Vuoden talkoolainen, Vuoden somettaja, Vuoden ilopilleri, Vuoden asiakaspalveluhenkilö ja Vuoden somerolainen.

– Vuoden somettaja on uusi kategoria. Siihen haetaan sosiaalisen median vaikuttajaa, innokasta somettajaa, bloggaajaa tai vloggaajaa, mutta myös henkilöä, joka on saanut aikaan liikehdintää niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa, Siviranta neuvoo.

Ehdokkaiden tulee olla entisiä, nykyisiä tai osa-aikasomerolaisia.

Kilpailun järjestäjien edustajista muodostettu raati valitsee finalistit yleisöehdotusten perusteella.

Ehdokaat julkistetaan tammikuun alussa Somero-lehdessä. Voittajat valitaan äänestyksellä.

Vuoden paras -kilpailun järjestävät Someron kaupunki, Someron Liikunta, Someron Kulttuuri, Someron Yrittäjät, Someron Yrittäjänaiset, Somero Sydämessä, Somero-Seura, Somero-lehti ja Hämeenportti.