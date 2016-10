|

Tänään on päivä, jolloin laitetaan pinkkiä päälle.

Roosa nauha -päivän perinteisiin kuuluu, että pukeudutaan pinkkiin ja järjestetään työpaikoilla sekä kaveriporukoissa erilaisia tapahtumia. Olennaista on aktivoida lähipiiri, työyhteisö, ystävät tai naapurit keräämään varoja tärkeälle asialle.

Somerolla Roosa nauha -tapahtuma oli jo viime viikolla, kun kuultiin Kaari Utrion kertomana naisten terveyden historiasta. Valtakunnallisesti tapahtumia on tänään useita.

Kuka tahansa voi osallistua virtuaalikeräykseen joko perustamalla oman potin tai ottamalla osaa jo valmiiseen pottiin (https://roosanauha.syopasaatio.fi/oma-potti/).

Rintasyöpä yleistyy jatkuvasti. Vuosittain noin 5 000 naista sairastuu rintasyöpään. Joka 8. suomalainen nainen sairastuu rintasyöpään jossain vaiheessa elämäänsä.

Syöpäsäätiö toimii lahjoitusvaroin. Syöpäsäätiö on Suomen merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija.

Jokainen voi valita tapansa tukea, mutta se kannattaa ehdottomasti tehdä.