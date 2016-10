Somerolaista osaamista Turun kirjamessuilla

|

Turun Kirjamessuilla oli viikonloppuna teemoina Saksa ja Satakunta. Myös somerolaista osaamista oli esillä tälläkin kertaa.

Messuilla esiteltiin muun muassa somerniemeläisen Amanita-kustantamon juhlateos Suomi 1917, jota on painettu 1917 numeroitua kappaletta. Teoksen kirjoittajat ovat historian tuntijat Hannu Salmi Turun yliopistosta ja Samu Nyström Helsingin yliopistosta. Mukana on myös 40 tietoiskua, jotka ovat toimittaneet Kai Linnilä, Sari Savikko ja Hanna Pukkila-Toivonen. Kuvia on yli 300.

Kirjamessuilla esiintyi myös muun muassa Somerolta kotoisin oleva M.A. Numminen, joka kertoi kirjoistaan Jazzin meining ja Baarien mies – 30-vuotisjuhlapainos.

Samaiselle lavalle nousi myös somerolainen Kai Merilä, joka kertoi uudesta kirjastaan Luottotoimittaja.

Turun Kirjamessut on Suomen vanhin kirjamessutapahtuma. Mukana oli noin 700 esiintyjää, 450 ohjelmanumeroa ja satoja näytteilleasettajia. Messujen tunnetuin vieras oli tänä vuonna italialais-yhdysvaltalainen dekkaristi Donna Leon.

Kustantajia osallistui messuille enemmän kuin koskaan aiemmin, yli 40.