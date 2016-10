Suunnittele logo juhlivalle Somerolle

|

Someron kunnallishallinto täyttää 150 vuotta 29.12.2017. Tämän kunniaksi ensi vuonna vietetään Somero 150 -juhlavuotta, joka pitää sisällään monenlaista yhteistä tekemistä ja toimintaa.

– Somero on meidän yhteinen juttumme ja 150 vuoden aikana sitä ovat olleet rakentamassa kuntalaiset, viranhaltijoiden, päättäjät, yritykset ja yhteisöt. Jokainen meistä on jättänyt jälkensä Someroon. Siksi haluamme juhlia yhdessä kaikkien somerolaisten kanssa ja tehdä juhlavuodesta meidän kaikkien näköisen, kaupungin elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo iloitsee.

Kaupungin juhlavuosi-ilakoinnit ja markkinointi tullaan rytmittämään.

– Alkuvuodesta muistellaan 150-vuotista taivalta, kesällä iloitaan siitä mitä Somero on nyt ja loppuvuodesta suunnataan katse tulevaisuuteen. Suunnitteilla on muun muassa vanhojen valokuvien näyttely sekä tulevaisuustyöpaja.

Juhlavuoteen otetaan varaslähtö kun Someron kaupunki järjestää Somero 150 -logokilpailun.

Logoehdotuksen voi antaa kuka tahansa marraskuun aikana.

Voittaja valitaan joulukuun alussa Facebook-äänestyksellä.

Voittajatyön tekijä palkitaan 500 euron rahapalkinnolla.

Someron kaupunki aikaistaa perinteistä avustushakua, jotta yhteisöt voisivat huomioida juhlavuoden toiminnassaan ja hakea avustusta tapahtumiin, toimintaan ja toimenpiteisiin Somero 150 -juhlavuotta ajatellen.

Kaupunginhallituksen ja sivistystoimen myöntämät avustusanomukset on toimitettava joulukuun toiseen päivään mennessä.

– Juhlavuoden huomioiminen katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa, Tanja Uusitalo kertoo.

Ensi vuonna vietetään myös Suomen 100-vuotisjuhlia sekä Baddingin 70-vuotisjuhlia.

– Someron kaupunki panostaa myös näihin, mutta erityisesti Somero 150 -juhlavuoden teema tulee olemaan läsnä koko vuoden kaupungin tapahtumissa ja markkinoinnissa, Uusitalo kertoo.

SOMERO150 -LOGOKILPAILU

· Kilpailun järjestäjä: Someron kaupunki

· Raati: Someron kaupungin edustajat

· Kilpailuaika: 21.10. klo 0:00 – 20.11.2016 klo 23:59

· Äänestysaika: 24.11.-8.12.2016

· Osallistujat: kaikille avoin

· Palkinto: 500 euroa

· Lisätiedot ja kilpailutyöt: Tanja Uusitalo, p. 044 7791 282, tanja.uusitalo@somero.fi

Someron kunnallishallinto täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Someron kaupunki järjestää juhlavuoden kunniaksi logokilpailun.

Kilpailuaikaa on 21.10. klo 0:00 – 20.11.2016 klo 23:59.

Voittajalogon suunnittelija palkitaan 500 euron suuruisella rahapalkinnolla. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäpalkintoja.

Kilpailun päätyttyä kriteerit täyttävät logoehdotukset esitellään nimettöminä Someron kaupungin edustajista koostuvalle raadille, joka valitsee kolme parasta ehdotusta. Raadin valitsemat logoehdotukset julkaistaan Someron kaupungin Facebook-sivuilla, jossa järjestetään äänestys. Eniten ääniä saanut logo voittaa ja sitä tullaan käyttämään kaikessa juhlavuoden markkinoinnissa. Äänestysaika 24.11.-8.12.2016 ja voittaja julkistetaan välittömästi äänestyksen päätyttyä (päättymisaika ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään äänestyksen alkaessa).

Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon tekniseen ja visuaaliseen kokonaisuuteen ja toimivuuteen, logon selkeyteen ja siihen, kuinka hyvin se sopii markkinointikä yttöön. Someron kaupungin graafisen ilmeen (fontit, värit, kanto..) hyödyntäminen logossa katsotaan eduksi.

Logon vaatimukset

Kilpailutyön tulee täyttää seuraavat kriteerit. Vain kriteerit täyttävät työt otetaan kilpailussa huomioon.

Logon tulee olla:

· Someron kaupunkia ja kunnan historiaa kuvaava

· Siinä tulee mainita Somero sekä 150

· värillinen, saa sisältää maksimissaan kolmea väriä

· käyttökelpoinen myös mustavalkoisena

· sen on toimittava sekä pysty- että vaakamallisena, tai siitä tulee olla kaksi eri versiota (esim. logo ja liikemerkki vierekkäin ja päällekkäin)

· toimiva sekä pienessä että suuressa koossa

· toimiva sekä paino- että digikäytössä (vähimmäisresoluutio 300 dpi)



Kilpailun säännöt

· Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa henkilö. Halutessaan kilpailuun voi osallistua myös taiteilijanimellä. Alaikäisellä henkilöllä on oltava huoltajien suostumus.

· Kilpailutyön on oltava kilpailijan itse tekemä originaalityö ja hänellä tulee olla kaikki oikeudet työhön.

· Osallistuja voi lähettää kilpailuun korkeintaan kolme kilpailutyötä (työt numeroitava)

· Voittajatyön suunnittelija antaa työnsä Someron kaupungin vapaaseen käyttöön, tekijänoikeus säilyy tekijällä. Someron kaupungilla on oikeus antaa logon käyttöoikeudet myös kolmansille osapuolille (esim. Somero 150 –tapahtumat ja tapahtumajärjestäjät).

· Someron kaupunki pidättää oikeuden päättää, otetaanko voittajalogoa viralliseen käyttöön. Someron kaupungilla on myös oikeus tehdä logoon muutoksia.

· Voittajatyön suunnittelija sitoutuu siirtämään kaikki logon käyttöoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, yksinoikeudella Someron kaupungille kilpailun palkintoa vastaan.

· Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Someron kaupungille.

· Mikäli voittajalogo päätetään ottaa käyttöön, käyttöönotto tapahtuu asteittain voittajan julkaisemisen jälkeen materiaaleja tuotettaessa. Logoa tullaan käyttämään mm. (mutta ei rajoittuen) verkkoviestinnässä, mainoksissa, esittelymateriaaleissa ja painotuotteissa.

Kilpailutyön lähettäminen

Kilpailutyöt toimitetaan sähköisesti mieluiten vektorigrafiikka-muodossa (.AI, .EPS, .PDF). Kilpailuehdotuksen voi kuitenkin toimittaa myös esimerkiksi JPG-, PSD- tai TIFF-tiedostona (vähimmäisresoluutio 300 dpi).

Kilpailutyö(t) lähetetään sähköpostilla osoitteeseen tanja.uusitalo@somero.fi kukin ehdotus omana sähköpostiviestinään. Viestin aiheeksi: LOGOKILPAILU 2016. Viestistä tulee ilmetä suunnittelijan etu- ja sukunimi (sekä mahdollinen taiteilijanimi ja tieto siitä että halutaan käytettävän taiteijanimeä), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alaikäisen toimittaessa kilpailutöitä on mukaan liitettävä molempien huoltajien allekirjoittama suostumus.