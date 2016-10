Sydänterveys sydämen asiana

|

40 vuotta sitten perustetun Someron Sydänyhdistyksen punainen lanka on ollut sydänterveyden edistäminen.

Työtä on tehty monin eri tavoin. Viikoittainen ohjattu liikunta vedessä on kuulunut yhdistyksen ohjelmaan 1980-luvulta lähtien. On ollut luentoja, retkiä, laivaseminaareja, teatterireissuja, kokouksia, saunailtoja ja tempaistu Sydänviikon merkeissä.

On annettu vertaistukea sydän- ja verisuonitauteihin sairastuneille. On valistettu ja virkistetty niin yhdistyksen jäseniä kuin ulkopuolisiakin. On annettu apua lahjoituksin.

40-vuotisjuhlansa kunniaksi yhdistys luovutti Someron Liikunalle defibrillaatorin koulutuksineen.

Lue lisää perjantaina 28.10. Somero-lehdestä