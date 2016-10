|

Seurakuntakeskuksessa kuullaan huomenna 13.10. tarina siitä, miten voi selvitä tyttären tapaturmaisesta menettämisestä.

Kun Juha Lahti kolme vuotta sitten menetti tyttärensä, alkoi häneltä syntyä lauluja aiheesta. Nyt hän on käynyt tekemässä niistä äänitteen studiossa, ja laulut on myös kuunneltavissa YouTubessa. Laulut kertovat erilaisista tunteista ja ajatuksista kuluneen kolmen vuoden ajalta.

– Ensimmäinen lauluista valmistui kolmen päivän päästä lapsemme menehtymisen jälkeen. Lauloin sen tyttäreni siunaustilaisuudessa kirkossa, Lahti kertoo.

Viime keväänä Lahti sai idean siitä, että haluaisi jalkautua ihmisten pariin kertomaan tarinansa. Ensimmäiset tilaisuutensa hän piti kesällä.

– Ajatuksenani on etupäässä kertoa niitä asioita, joiden avulla olen selviytynyt tragediasta eteenpäin. Se on vaatinut nöyrtymistä ja asioiden tunnustamista. Tarinan ohessa laulan laulujani.

– Lähes poikkeuksetta seurakunnat ovat ottaneet minut ja asiani erittäin avoimesti vastaan. Siitä olen todella iloinen, Lahti sanoo.

Juha Lahti toteuttaa noin tunnin kestävät esityksensä pienieleisesti. Pääosassa on tarinan kulku kolmen vuoden ajalta. Laulut hän esittää studiotaustoja hyväksi käyttäen.

– Minulle ei ole tärkeää tilaisuuksien ulkoiset puitteet, vaan se, että pääsen puhumaan ihmisille.