Värillä on väliä

|

Konstit on monet hyväntekeväisyydessäkin. Yksi näkyvä kampanja on ollut Raisioagon, Trioplastin ja maataloustuottajien järjestämä Pinkit paalit -kampanja.

Myös Someron pelloilla on siellä täällä pinkkejä paaleja. Enemmänkin olisi mahtunut.

Pinkit paalit -kampanjalla kerättiin viime kesänä varoja hyväntekeväisyyteen. Rahaa tuli yhteensä 9 300 euroa. Tuotto lahjoitettiin Rintasyöpäyhdistykselle.

Jos kampanja meni viime kesänä ohi, on ensi vuonna uusi mahdollisuus lähteä mukaan.

Pinkit paalit -kampanja jatkuu, mutta toimintaa laajennetaan ottamalla mukaan siniset käärintäkalvot.

Siniset paalit -kampanjasta saatu tuotto ohjataan Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnan tukemiseen. Yhdistys saa kolme euroa myydyltä rullalta.