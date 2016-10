Varsin mobiilia: Vint on varastotilojen airbnb

|

Åbo Akademin opiskelija Matti Tarmio keksi verkossa toimivan varastotilojen markkinapaikan, jossa tyhjää varastotilaa omistavat ja sitä tarvitsevat voivat löytää toisensa. Tarmio värväsi Akademista ystävänsä Gabriel Kivilohkareen ja Otto Trappin mukaan idean kehittelyyn. Syntyi turkulainen startup-yritys Vint, joka uskoo bisneksen nousevan lentoon, kun ajatus jakamistaloudesta leviää. Vint sai juuri Tekesin Tempo-rahoituksen ideansa kansainvälistämiseen.

Gabriel Kivilohkare (vas.), Matti Tarmio ja Otto Trapp loivat uudenlaisen varastointi-idean. Verkkopalvelussa kuka tahansa voi tarjota omaa tyhjää tilaa muiden vuokrattavaksi. Kuvat: TS/Lennart Holmberg.



Mikä palvelu on nimeltään?

– Nimi on Vint, joka tulee vintti-sanasta. Varastotilasivusto löytyy verkosta osoitteesta vint.fi, kertoo Matti Tarmio.

– Mobiiliapplikaatio on tulossa, mutta ensin viimeistelemme itse tuotteen kuntoon. Tärkeää on, että verkkosivustomme toimii responsiivisesti mobiililaitteissa, kuvailee Gabriel Kivilohkare.

Miten Vint toimii?

– Kuka tahansa, jolla on tyhjää varastotilaa, voi ladata tiedot palveluumme ja vuokrata tilaa sitä tarvitsevalle. Idea on saada tyhjät tilat hyötykäyttöön. Vastaavasti kuka tahansa, jolla on pulaa varastotilasta, voi löytää sopivan tilan sivustoltamme ja vuokrata sen omaan käyttöönsä. Tilan haltija määrittää tilan hinnan. Yrityksemme bisnes muodostuu siitä, että nappaamme 20 prosenttia jokaisesta kaupasta. Tällä hetkellä maksu tapahtuu PayPal-maksujenvälitysjärjestelmän avulla, mutta olemme tuomassa tähän lisää vaihtoehtoja.

– Vuokranantajan pitää selvittää, voiko esimerkiksi tyhjänä olevaa taloyhtiön varastokoppia vuokrata. Jos asiasta ei ole sovittu taloyhtiön säännöissä, siitä pitää sopia erikseen. Suosituksemme on, että yleisiä avaimia ei luovuteta vuokraajille. Näissä tapauksissa vuokranantajan pitää olla valmis avaamaan tarvittaessa ovia.

– Tilan vuokrannut vastaa tavaroiden vakuuttamisesta ja myös siitä, jos vuokratilalle tapahtuu jotain. Sivustolla on toimiva viestipalvelu vuokraajien ja vuokranantajien välillä.

Kenelle se on tarkoitettu?

– Kohderyhmämme on opiskelijat ja nuoret perheet, joissa digitaalinen jakamistalous on tuttua. Tilan tarvitsijat ovat usein nuoria, jotka suuntaavat väliaikaisesti ulkomaille, selostaa Otto Trapp.

Ketkä sivuston ovat tehneet?

– Sivustomme on suunniteltu Sharetribe-alustalle, jonka päälle olemme luoneet Vintin oman ulkonäön. Julkaisimme ensimmäisen version Vintistä heinäkuussa, kertoo Gabriel Kivilohkare.

Mikä on sivuston hienous?

– Kyseessä on aivan uudenlainen palvelu Pohjoismaissa. Tätä ei ole ennen nähty. On hienoa, että on luonut jotain aivan uutta, sanoo Matti Tarmio.

Vint.fi tekijät luottavat, että mobiililaitteisiin mukautuva verkkosivu toimii. Oma varastoapplikaatio tulee joskus myöhemmin. Kuva: TS/Lennart Holmberg.

Miten idea tulee muuttamaan maailmaa?

– Tämän avulla voidaan ottaa tyhjä tila hyötykäyttöön. On tyhmää, että aina täytyy rakentaa lisää ja tiloja jää vapaaksi. Samalla saamme varastoalalla hintoja alaspäin, kertoo Matti Tarmio.

Mistä tähän tuli idea?

– Ystäväni muutti Kööpenhaminaan ja autoin häntä muutossa. Kauhistelin vuokravarastojen hintoja. Olen itse käyttänyt paljon Airbnb-palvelua ja mieleeni juolahti ajatus varastotilojen tarjoamisesta vuokralle samalla tavalla kuin petipaikkoja tarjotaan Airbnb:ssä, kertoo Matti Tarmio.

– Idea muhi mielessä kuukauden verran. Sitten otin yhteyttä Ottoon ja kysyin, mitä hän tuumi ideasta. Siitä se lähti, Tarmio jatkaa.

Tuottaako palvelu jo jotain?

– Ei, toistaiseksi olemme tukien varassa. Saimme esimerkiksi juuri Tekesin Tempo-rahoituksesta kansainvälistymisrahaa.

Mitä seuraavaksi?

– Hiomme palvelun valmiiksi käyttäjien palautteiden perusteella. Käytössä on edelleen beta-versio, jota on jo tosin päivitetty useaan otteeseen.

– Sivustosta on tulossa ensin ruotsalainen versio, sitten englantilainen. Ruotsissa jakamistalousidea on pidemmällä kuin Suomessa. Lisäksi Ruotsin suurkaupunkialueilla tilasta on pulaa ja tila on arvokasta.

– Lisäksi kehitämme ideaa pilvivarastosta, joka on täyden palvelun varastopalvelu. Noudamme varastointia tarvitsevan nojatuolin, viemme sen varastoon ja varastoimme sen tarvittavan ajan. Palautamme nojatuolin sitten asiakkaan toivomana hetkenä takaisin. Asiakas maksaa tavaran määrän mukaan. Tätä testaamme Helsingissä lähiviikkoina.

Kehitystyö vaatii yleensä aikaa ja pitkiä palavereja. Mitä teillä kuluu näissä istunnoissa, kahvia vai energiajuomaa?

– Kahvia on kyllä kulunut ja kuluu edelleen. Limu on vaihdettu terveyssyistä veteen. Kyllähän tätä yölläkin tulee mietittyä, kuvailevat startupyrittäjät.

Otto Trapp (vas.), Matti Tarmio ja Gabriel Kivilohkare suunnittelevat seuraavaksi pilvivarastopalvelua. Idea menee niin, että yritys hakisi esineen, varastoisi sen ja palauttaisi omistajalle, kun tämä niin haluaisi. Kuva: TS/Lennart Holmberg.



Juttusarja kertoo maakunnan mobiilisovelluksista

Juttusarja esittelee Varsinais-Suomessa kehitettyjä mobiilisovelluksia.

Mukana on myös erityisesti mobiilista toimivia verkkosivustoja.

Tämä on sarjan toinen osa. Seuraava juttu julkaistaan vajaan viikon kuluttua.

Sarjan julkaistut jutut kerätään osoitteeseen www.somerolehti.fi/category/varsin-mobiilia

