Vauvojen värikylpy on suomalainen vientituote

Syksyn kirkkaat keltaisen, oranssin ja punaisen sävyt tervehtivät vauvojen värikylpyyn tulijoita. Äidit istuutuvat räsymatoille ja taaperot lähtevät tutkimaan, mitä lattialle oli aseteltu.

– Pieni ihminen tutkii maailmaa aistit avoinna. Kaikkea eteentulevaa hypistellään, haistellaan ja mielellään myös maistetaan.

– Lasten aistimusmaailma on erilainen, kuin meidän aikuisten. Vauvoille värikylpytunti on kokonaisvaltainen kokemus, ohjaaja Anne Turkulainen selittää. Vauvojen värikylpy on perheen pienimpien ja vanhempien yhteinen harrastus.

Somero-opiston kurssille tullaan näkemään, kokemaan ja taiteilemaan yhdessä. Tällä kerralla syksyn väripaletin väreillä taiteiltiin puita. Puolukkaa survottiin punaksi, tyrnimarjakiisselistä hierottiin keltaista, porkkanasta suihkittiin oranssia, tilliä ripoteltiin vihreäksi ja läähehiilestä saatiin mustaa.

– Ohjaajalla pitää olla hygieniapassi, sillä vauvojen kanssa käytettävät värien on oltava syötäväksi kelpaavia. Niitä menee myös suuhun, ohjaaja tunnustaa.

Vauvojen värikylpy on Porin lastenkultturikeskuksen kehittämä konsepti. Se on suomalainen vientituote, oppia viedään ulkomaille asti. Maailman mittakaavassa voitaneen jopa sanoa, että Somero on tässä asiassa edistyksellinen, sillä somerolaisperheet ovat saaneet nauttia värikylvyistä jo muutaman vuoden ajan.

– Minusta on hienoa, että värikylpytunteja on tarjolla Somerolla, Anne Turkulainen iloitsee rohkaisten niin pieniä kuin isoja ihmisiä nauttimaan syksyn väriloistosta.

Jäitkö ihmettelemään miten värikylpy käytännössä tapahtuu? Koko jutun voit lukea 7.10.2016 Somero-lehdestä.

