Asukkaan omatoimisuus ja -rytmisyys toteutuu Katajakodissa

|

Asiakaslähtöisyys on ollut tehostetun palveluasumisyksikön, Katajakodin toiminta-ajatuksena sen perustamisesta saakka. Hoitajat ovat vanhuksilla töissä ja ovat osa heidän arkeaan. Asukkaalla on historia ja tavat, jotka otetaan huomioon. Ihmisestä ollaan aidosti kiinnostuneita.

Talo on asukkaille koti, jossa vanhukset saavat herätä, syödä ja mennä suihkuun oman elämänrytminsä mukaan. Kunhan asioista on sovittu.

Asukkaan omarytmisyys toteutuu ja onnistuu Katajakodissa.

Lue lisää tiistain 1.11. Somero-lehdestä