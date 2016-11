EM-mestaruus singelistä

|

Singelien EM-kilpailut Ruotsin Halmsadissa menivät Suomelta hienosti. Somerolta kotoisin oleva Päivi Lehtonen-Palmqvist voitti EM-kilpailujen Cup des Nationsin kultaa ja miehensä Henri Palmqvist voitti Cup des Nationsin pronssia.

Petankki on Ranskasta lähtöisin oleva kuulapeli. Pelin päämääränä on heittää metallikuulia mahdollisimman lähelle maahan heitettyä maalipalloa.

Singeli on petankin pelimuoto, jossa yksi pelaaja pelaa toista vastaan, ja kummallakin on kolme kuulaa.