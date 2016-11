Heikki Hela Badding- musikaalin pääosaan

|

Kummeli-ryhmästä tunnettu Heikki Hela astuu kesällä Rauli Badding Somerjoen rooliin. Hänet nähdään heinäkuussa ensi-iltansa saavan Baddingin elämästä kertovan musiikkinäytelmän pääosassa Esakalliolla.

Legendaarisesta laulajasta kertovan musiikkinäytelmän muissa rooleissa on Helan lisäksi muun muassa Suvi Karjula, Jani & Jetsetters -yhtyeen solisti Jani Forsman, Baddingin pikkusisko Mailis Niemelä ja lapsuudenystävä Rauli ”Rafe” Tanskanen.

Musiikkinäytelmän käsikirjoittaa todellinen Badding-asiantuntija Heikki Metsämäki, ja sen ohjaa monista Yleisradion tv-tuotannoistaan tunnettu Timo Suomi. Esityksen suojelijaksi on lupautunut elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki.

Badding-musiikkinäytelmää säestää orkesteri, jota johtaa kitaristi Jari ”Heinä” Nieminen. Näytelmän avustajina nähdään suuri joukko somerolaisia teatteriharrastajia, joiden joukossa on monia Baddingin lapsuudenystäviä.

Rauli Somerjoen syntymästä tulee ensi vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta. Merkkivuotta juhlistaa Esakalliolla esitettävä Badding-musiikkinäytelmä, josta on heinäkuussa viisi esitystä.