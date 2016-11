Herrasmiehen käytöskoulu

|

Mies joutuu ajoittain kinkkisiin tilanteisiin kotona. Pahaa aavistamattomalta kaksilahkeiselta saatetaan yks kaks yllättäen odottaa apua naisen asuvalinnoissa. Tuskanhiki pukkaa otsalle. Olet ajautumassa vaarallisille vesille.

Piinallisia tilanteita helpottamaan päätimme koota muutamia fraaseja, joita saa vapaasti lainata. Suosittelen opettelemaan muutaman ulkoa. Takataskussa on aina hyvä olla jotain turvallista, sopivan ympäripyöreää sanottavaa, kunhan viesti on selkeä: puoliso on maailman kaunein ja ihanin olento missä tahansa asussa.

Herrasmies Jussi Ollinen sekä Rutakon Kojjootti Raimo Rönkkö arvostelivat koelaboratoriossamme neljä Muotiputiikki Helmen valitsemaa asua. Ohessa heidän vinkkinsä pulaan joutuville isäntämiehille.

Jussi, arvosana 8: – Käsilaukku piristää kivasti asua ja hiuskoristeet täydentävät hyvin asukokonaisuutta. – Tämä asu sopii vaikka festareille, tansseihin ja miksei ihan kesämekoksi, ainakin se erottuu katukuvasta.

Raimo, arvosana 10: – Erittäin istuva mekko. Mahtava. Fantastinen. – Sopisi muun muassa lavatansseihin.

Muut asut ja arviot näet perjantain Somero-lehdestä.

