Hienoa työtä

|

Paimionjoki-yhdistyksen Someron järviketjun polut ja reitit -kehittämishanke järjestää lauantaina lyhtykulkueen Kiiruun puistosta Akustinpuistoon.

Talvellakin hankkeen puuhanaiset haluavat muistuttaa puistojen tärkeydestä.

Saman hankkeen toimesta on tehty myös polkupyöräretkiä sekä kunnostettu Pitkäjärven uimarantaa ja paljon muuta.

Tavoitteena on yhdessä paikallisten kanssa kehittää olemassa olevista ja uusista poluista ja teistä reittejä, jotka ovat kaikkien saavutettavissa.

Hanke tekee arvokasta työtä. Somerolla on upea luonto, josta jokainen meistä voi nauttia. Ja täysin ilmaiseksi!

Tapahtumiin on mukava osallistua, mutta luonnosta nauttiminen onnistuu yksinkin. Alkuun pääsee vaikka katsomalla Someron kaupungin nettisivuilta tietoa luontokohteista, joissa kannattaa poiketa.