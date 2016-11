Kohti juhlaa

|

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 alkuun on aikaa reilut 60 päivää. Tulossa on kaikkien aikojen suurin kansallinen juhlavuosi, joka on innostanut jo tuhannet suomalaiset rakentamaan juhlavuotta yhdessä.

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa rakennetaan kaikille avoimella haulla, joka jatkuu aina lokakuun 2017 loppuun asti. Ohjelmaan on jo tässä vaiheessa liittynyt mukaan yli 2 000 erilaista hanketta kaikkialta Suomesta sekä ulkomailta, ja uusia ohjelmaehdotuksia virtaa sisään kiihtyvää tahtia.

Juhlavuoden ohjelmaikkuna ja tapahtumakalenteri rakentuvat vastikään avattuun palveluun suomifinland100.fi -verkkosivuilla.

Yli 70 prosenttia suomalaisista pitää osallistumista Suomen satavuotisjuhlien viettämiseen tärkeänä ja lähes jokainen (96 %) haluaa juhlistaa itsenäisyyttä jollain tavoin.

Yhdeksän kymmenestä nostaa suomalaisen luonnon ja maiseman kiinnostavimmaksi juhlavuoden ohjelman aiheeksi.

Meillä juhlia on tuplasti, sillä ensi vuonna vietetään myös Somerolla 150-vuotisjuhlaa. Me somerolaiset juhlimme ehkä vielä innokkaammin kotikylää kuin isänmaata, mutta todennäköisesti molempiin tärkeisiin asioihin löytyy satsaajia.