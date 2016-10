|

Passiivinen elämäntapa ja liikkumattomuus ovat kaikenikäisten vitsaus.

Arjessa ei tarvitse enää ponnistella, kantaa sisälle vesiä eikä lämmityspuita eikä kulkea matkoja omaa lihaksistoa käyttäen. Istumatyö jumittaa paikat. Koulu- ja työpäivän jälkeen nököttäminen jatkuu tietokoneiden ja television ääressä. Arki on passiivista.

Liikkumattomuus on riskitekijä monien kansantautiemme taustalla. Liikunnasta on hyötyä useiden pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien ja masennusoireiden ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Jotta kroppa voi hyvin, se vaatii hyvän lihaksiston ja vahvat ympäröivät rakenteet. Ne eivät synny ilman rasitusta.

Ihminen on tarkoitettu liikkumaan, ei istumaan. Nouse ylös. Tarvitaan asennetta. Hivutan takapuoleni penkistä mahdollisimman usein. Otan tänään pari askelta enemmän kuin eilen. Jätän auton kauemmaksi kaupan ovesta. Lisään arkiliikuntaa.

Säännöllinen liikunta on lääkettä kaikenikäisten hyvinvoinnille.