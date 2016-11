Lintuja ei pidä pelätä

|

Vielä ei tiedetä, onko Ahvenanmaalta löytynyt lintuinfluenssa korkeapatogeenista tyyppiä. Influenssan tyypillä on merkitystä siipikarjalle ja luonnonvaraisille linnuille. Tärkeää on estää tuotantolintujen ja luonnonvarausten lintujen kohtaaminen.

Ahvenanmaalta löytynyt lintuinfluenssa ei vaikuta tavallisten ihmisten elämään. Lintuja voi esimerkiksi edelleen ruokkia huoletta.

Tilanteen seuraamisessa lintuharrastajat ovat avainasemassa. On syytä ilmoittaa viranomaisille, jos jostain löytyy useita kuolleita vesilintuja. Tautitapauksien löytyessä tietoja kaivataan myös muista lintulajeista ja määristä.

BirdLife kehottaa lintuharrastajia tarkkaavaisuuteen, jotta viranomaisilla on mahdollisimman hyvä kuva tilanteesta.

Euroopassa 2005 esiintynyt korkeapatogeeninen lintuinfluenssatyyppi H5N1 aiheutti median ja jopa viranomaisten ylilyöntejä. Tautipelkoa lietsoivat perusteettomat lintujen talviruokintakiellot ja kehotukset poistaa linnunpönttöjä pihasta.