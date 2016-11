Monosen tuotannosta cd-paketti

|

VL-Media julkaisee ensi keväänä Unto Monosen levytetystä tuotannosta usean cd:n paketin. Samalla siirretään kymmeniä levytyksiä yksittäiseen toistopalveluun saataviksi netin palvelusivuille.

Syntymässä oleva levypaketti kansimateriaalikirjoineen on suurin koskaan tehty julkaisu Monosen tuotannosta. Unto Mononen -yhdistyksen levyttämistä monoskappaleista ainakin Eino Grönin levytykset ovat tulossa levykokonaisuuteen.

Unto Mononen -yhdistyksen vuosikokous valitsi yhdistykselle hallituksen vuodeksi 2017. Puheenjohtajana jatkaa Harri Kumpulainen Turusta, sihteerinä Heikki Lindholm (Turku), rahastonhoitajana Leif-Johan Lagerroos (Somero) ja jäseninä Jorma Aaltonen (Lokalahti), Raimo Tuominen (Turku) ja Matti Romu (Kanunki).

Sekä Tuominen että Romu ovat alkuperäisen Unto Monosen yhtyeen muusikkoja. He ovat aloittaneet rippikouluikäisinä muusikon uransa Monosen yhtyeessä 1950-luvulla. Kumpikin jatkaa yhä soittajantietä.