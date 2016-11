Nuorisotyössä yhteistyö sujuu hyvin

|

Etsivä nuorisotyöntekijä Maritza Shabani aloitti työt Someron kaupungilla lokakuussa. Hän on viran vakituisen tekijän, Elina Lisisen äitiyslomansijainen.

Shabani on huomannut, että Somerolla yhteistyö eri tahojen kanssa on helppoa. Yhteistyötä tehdään muun muassa koulujen, yhdistysten, sosiaali- ja nuorisotoimen ja TE-toimiston kanssa. Kontaktit toimivat. Myös nuoret tietävät etsivän nuorisotyöntekijän, ja häneen ollaan yhteyksissä.

Etsivä nuorisotyöntekijä kehottaa nuoria ottamaan rohkeasti yhteyttä. Hän toivoo yhteistyötä myös yrittäjien kanssa, jotta nuoret pääsevät tutustumaan oikeisiin yrityksiin.

– Soitelkaa, laittakaa viestiä tai tulkaa käymään, oli asia mikä tahansa. Olen tässä ja autan.

